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عضو بـ"النواب":

مشروع قانون يحرم الطفل الثالث من الدعم

الحياة السياسية

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
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المصريون ـ متابعات

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قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، «إنه من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون تنظيم الأسرة خلال الأيام المقبلة، حيث إن القانون المقترح يحرم الطفل الثالث من الخدمات المقدمة مثل الدعم التمويني أو الصحى أو التعليمي».
وأضاف «أبو حامد»، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «إن وزارة العدل رأيها هو الأساس فى هذه التشريعات التى قالت إن الدستور يلزم الدولة بتوفير كل الخدمات لكل المواطنين وهو ماينطق على الطفل الذى لاذنب له أن جاء طفل ثالث أو رابع لوالديه»، لافتا إلى أن «المشروع قيد المناقشة ولم يتم الفصل فيه ونراعى كل الابعاد الإنسانية قبل أى شئ».
وفى سياق آخر أشار النائب البرلمانى إلى أن 80% من المستفيدين من تكافل وكرامة يحصلون على المساعدات من خلال بحث ودراسة دقيقة، منوها أن تجريم عمالة الأطفال أحد الحلول لحل قضية الزيادة السكانية.
 

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