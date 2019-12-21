  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

أرشيفية

نكشف مصير «الإخوان» حال المصالحة مع قطر

أرشيفية

الحيتان تثير الذعر بمطروح.. والبيئة تعلق

رشيفية

بعد البريطانية.. هل تعود السياحة الروسية إلى مصر قريبًا؟

الجزيرة

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

الرئيس النيجيري: الإرهاب أكبر مشاكل مجموعة سيدياو

عرب وعالم

قررالرئيس النيجيري، محمد بخاري
قررالرئيس النيجيري، محمد بخاري
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

موسى: ترامب اشتكى لـ"السيسى" من الإعلام الأمريكي

#

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

#

السيسي: هذا الشيء من أخطر القضايا

#

مستشارة بـ"مجموعة السبع": القمة ركزت على قضايا البيئة والإرهاب

قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري، السبت، إن الإرهاب هو أكبر مشاكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الـ 56 من "اجتماع رؤساء دول وحكومات سيدياو"، الذي انعقد بالعاصمة أبوجا.
وأوضح بخاري، أن "الإرهاب هو أكبر مشكل تعاني منه سيدياو". مؤكدا على ضرورة اتخاد إجراءات مشددة من أجل إنهائه.
وفي السياق، وصف الأحداث الإرهابية في النيجر بـ"المؤسفة". مردفا "تشهد المنطقة أحداث إرهابية منذ سنوات، وحان الوقت لإنهائها".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أودى هجوم إرهابي في منطقة "تيلابيري" جنوب غربي النيجر، بحياة 70 شخصا.
من جهته، أفاد الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، بأن خطر الإرهاب يتهدد اقتصاد وسكان المنطقة.
وأردف أن "المنطقة تعاني من أحداث إرهابية يوميا". مؤكدا على ضرورة "تأسيس منطقة سلام وأمن بشكل عاجل".
وسيدياو، منظمة تعاون إفريقية تأسست 1975، وتجمع كوت ديفوار، بنين، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، توغو، غينيا بيساو، النيجر، نيجيريا، ليبيريا، سيراليون، غامبيا، غانا، جزر الرأس الأخضر وغينيا. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حماس: إسرائيل تنتهك حقوق مسيحيي غزة
» حسان دياب: لبنان بحاجة لحكومة مستقلين
» "مو صلاح" أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019
» ننشر أسعار الدولار اليوم السبت
» الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا على ألافيس
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 660 جنيهًا
» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب