» "مو صلاح" أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019

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ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

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حصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في قطر.
وجاء ذلك عقب فوز ليفربول في المباراة النهائية، مساء اليوم، أمام فلامينجو البرازيلي.
وفاز "الريدز" بهدف دون رد، بفضل البرازيلي روبرتو فيرمنيو.
وعقب المباراة النهائية حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وشارك صلاح في مباراة نصف النهائي أمام مونتيري وصنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، ولعب اللقاء بأكمله.
كما لعب صلاح مباراة اليوم وخرج في الدقيقة 118 حيث نزل بدلًا منه شيردان شاكيري.

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