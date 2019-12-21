ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على فلامنجو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة.

وجاء هدف فوز ليفربول الوحيد عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 بالشوط الأول من الوقت الإضافى بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بدون أهداف.

ورفع ليفربول رصيده إلى 3 ألقاب هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين على الترتيب.

وتعد بطولة المونديال هى الأولى فى تاريخ الريدز واللقب الوحيد الغائب عن خزائن النادى الإنجليزى العريق.

ونجح ليفربول فى رد اعتباره أمام الأندية البرازيلية بعدما خسر نهائي نسخة 2005 التي أقيمت في اليابان أمام ساو باولو البرازيلي بهدف دون رد، ليصبح "الريدز" وصيفًا لتلك النسخة، كما خسر كأس إنتركونتينينتال أمام فلامنجو عام 1981.

وحجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.