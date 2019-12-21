الحيتان تثير الذعر بمطروح.. والبيئة تعلق

تداولت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات لأصوات مرعبة صادرة من سواحل مطروح، تشبه أصوات حيتان.

ومن جانبه نفى الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة، أن يكون ما تم تداوله هو أصوات حيتان.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الحيتان تصدر عنها أصوات تردداتها منخفضة جدًا صعب على الإنسان أن يسمعها، ويحتاج لأجهزة متخصصة لتسجيلها، كما أنها لا تسمع في الهواء بهذا الشكل فوق سطح المياه.

وعن الأصوات في الفيديوهات، قال سالم، إنها تمثل ظاهرة منذ عدة سنوات على مستوى العالم، حيث يرصد الناس أصوات غريبة، مشابهة للأصوات التي تم تداولها، وهي منتشرة في مناطق كثيرة في العالم منها أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا، وهناك مراكز أبحاث اهتمت بالظاهرة لمعرفة أسباب الأصوات الشبيهة بأصوات الرعد، لكن لم يصلوا لنتيجة.

وأشار إلى أن موظفين تابعين للبيئة سألوا كل المواطنين القاطنين بالساحل الشمالي ولم يؤكد أحد أنه سمع أي أصوات، لهذا رجحت الوزارة أن تكون الفيديوهات مركبة، حيث تم أخذ الأصوات من الإنترنت وتم تركيبها على فيديو لشواطيء مطروح.