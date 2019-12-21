» ننشر أسعار الدولار اليوم السبت

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الدولار

الجنيه

سعر الدولار

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك مقارنة بأسعار ختام التعاملات الخميس.

في بنك قناة السويس سجل الدولار 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فسجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

جاء هذا بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.


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