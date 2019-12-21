«السلحدار» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب

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أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي ومحمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم، محمد مجدي الجمل، محمد عمار، أحمد أيمن ومحمود البدري.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد بيومي، عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد صادق، همام طارق، بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو، محمد الشامي، حازم مرسي .


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