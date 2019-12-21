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بالفيديو.. حادث نادر لاصطدام سفينتين في عرض البحر

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حادث سفينتين
حادث سفينتين
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أحمد سالم

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المكسيك

سفن

البحر

سفينتين.

وثقت الكاميرات لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين في حادث نادر، بعرض البحر، حيث بدا الحادث وكأنه بالعرض البطيئ.

ويظهر الفيديو سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

وأوضحت اللقطات أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما سارع هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.

وحسبما أفادت سكاي نيوز، فإن حادث التصادم وقع قبالة سواحل المكسيك وتحديدا قرب ميناء كوزوميل، ما أدى ارتطام السفينتين إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السفينتين "كرنفال غلوري" و"كرنفال ليجيند" إلى شركة واحدة تسمى "كرنفال كروز لاين".

وقالت الشركة المالكة إنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين.

شاهد الفيديو..

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