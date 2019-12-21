مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الطيب حسين
فاجأ الإعلامي بقناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، متابعيه على موقع "تويتر" حيث رد على تغريدة بلفظ "خارج".
وكان "القاسم" قد أعاد نشر تغريدة تزعم أن الكيان الإسرائيلي اختار شقيقة له في منصب قضائي.
وعلق "القاسم" على التغريدة قائلًا: " تسلم ***.. إلى أي جنرال من جنرالات الجزائر تتبع يا رعاك الله"، مضمنًا تغريدته بلفظ خارج.
تسلم يا روووح امك ..إلى أي جنرال من جنرالات الجزائر تتبع يا رعاك الله https://t.co/CFmllYURWJ— فيصل القاسم (@kasimf) December 21, 2019
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