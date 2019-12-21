» برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا على ألافيس

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برشلونة

المصريون

الافيس

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ألافيس، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

سجل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان أول أهداف البارسا في الدقيقة 14 ثم أضاف التشيلي أرتورو فيدال الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الاول بثنائية نظيفة للبارسا.

في الشوط الثاني قلص بيري بونس الفارق لصالح ألافيس في الدقيقة 56، ثم جاء الهدف الثالث فى الدقيقة 63 بشكل رائع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يضيف لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة ينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى سيواجه أتلتيكو بلباو غدا الأحد.


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