الشوط الأول.. تعادل سلبي بين ليفربول وفلامنجو

21 ديسمبر 2019 - 08:26 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط من مواجهة ليفربول وفلامنجو البرازيلي، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، فى نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

تفوق ليفربول بشكل واضح فى الشوط الأول لكن دون هز شباك العملاق البرازيلى، وفى الدقيقة 41 كانت أخطر فرصة للريدز حيث تعرض هندرسون قائد الريدز للشد من مدافع فلامنجو داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب الخطأ.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه عندما يواجه فلامنجو البرازيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "خليفة" الدولى، فى المباراة النهائية.

يبحث محمد صلاح مع ليفربول عن نهاية مثالية لعام 2019 بحصد ثالث ألقابه بعدما سبق وتوج بطلاً لمسابقتى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين هذا العام.