  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول وفلامنجو

نهائي المونديال.. بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامنجو

الجزيرة

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

انفانتينو

الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

جانب من الفيديو

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين ليفربول وفلامنجو

الرياضة

ليفربول وفلامنجو
ليفربول وفلامنجو
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك و سموحة

#

الشوط الأول. تعادل سلبي بين الزمالك و بيراميدز

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والنجم الساحلي

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين المنتخب الوطني وجزر القمر

المصريون

ليفربول

فلامنجو

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط من مواجهة ليفربول وفلامنجو البرازيلي، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، فى نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

تفوق ليفربول بشكل واضح فى الشوط الأول لكن دون هز شباك العملاق البرازيلى، وفى الدقيقة 41 كانت أخطر فرصة للريدز حيث تعرض هندرسون قائد الريدز للشد من مدافع فلامنجو داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب الخطأ.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه عندما يواجه فلامنجو البرازيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "خليفة" الدولى، فى المباراة النهائية.

يبحث محمد صلاح مع ليفربول عن نهاية مثالية لعام 2019 بحصد ثالث ألقابه بعدما سبق وتوج بطلاً لمسابقتى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين هذا العام.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا على ألافيس
» تدخين الحشيش خطر على القلب ويصيب بالسكتة الدماغية
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات
» أحلام تهدد موقع فني:« امسحوا الخبر وإلا ما راح تشوفوا خير»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه
» 9 مراهقين يغتصبون فتاة عمرها 14 سنة
» الجونة يهزم طلائع الجيش بثنائية
» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب