  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول وفلامنجو

نهائي المونديال.. بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامنجو

الجزيرة

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

انفانتينو

الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

جانب من الفيديو

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حر وبرد وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

#

أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد والاثنين

#

ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

#

الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

الأرصاد

أخبار الطقس

موعد الموجة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الغد الأحد مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مع وجود شبورة مائية في الصباح مما يقلل الرؤية على الطرق.

فيما يأتي تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يوم الاثنين، على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

ويكون يوم الثلاثاء كثير السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد التي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد لشمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.

ونعرض درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على كافة الأنحاء:

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا على ألافيس
» تدخين الحشيش خطر على القلب ويصيب بالسكتة الدماغية
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات
» أحلام تهدد موقع فني:« امسحوا الخبر وإلا ما راح تشوفوا خير»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه
» 9 مراهقين يغتصبون فتاة عمرها 14 سنة
» الجونة يهزم طلائع الجيش بثنائية
» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب