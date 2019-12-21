أمريكا تحظر تصدير الكلاب البوليسية لمصر

21 ديسمبر 2019 - 08:06 م

فرضت السلطات الأمريكية،، حظرًا على تصدير الكلاب "البوليسية" المستخدمة في الكشف عن المتفجرات إلى مصر.

قرار الولايات المتحدة الجديد، كشف عنه موقع "ستارز أند ستربز" الأمريكي، حيث ذكر أن السبب يكمن في تعرض هذه الكلاب للتعذيب وعدم وجود رفق بالحيوان.

وأوضح الموقع أن هذه الإجراءات تسبب فى وفاة بعض الكلاب.

وأضاف أن السلطات الأمريكية، أصدرت برنامجًا مؤقتا تم بموجبه وقف إرسال كلاب مدربة للكشف عن المتفجرات إلى دول في الشرق الأوسط.

وتابع أن تقرير صدر يوم الجمعة كشف عن عن وفاة 5 على الأقل من الكلاب المدربة خصيصًا في الأردن ومصر إثر سوء الرعاية أو سوء المعاملة أو الإهمال.

وأوضح أن كلبين ماتا في مصر، مضيفًا أن القاهرة رفضت إعطاء تصريح إلى مسؤولي الولايات المتحدة لزيارة بيوت الكلاب أو المطار الذي ستعمل فيه الحيوانات.

وتابع أن السلطات لن تسمح كذلك لمرشدي الولايات المتحدة بمرافقة الكلاب إلى مصر للتدريب داخل البلاد.