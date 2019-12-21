  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول وفلامنجو

نهائي المونديال.. بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامنجو

الجزيرة

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

انفانتينو

الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

جانب من الفيديو

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

مندوب عن الرئاسة يشارك في عزاء شقيقة مرتضى منصور

الحياة السياسية

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. عزاء شقيقة مرتضي منصور بالدقهلية

#

الكشف عن المفاجأة التي يجهزها "مرتضى" للأهلي

#

من هو الرئيس الجزائري الجديد؟

#

مرتضى يكشف أغرب ما قاله لـ"آل الشيخ" في عز خلافه مع الخطيب

عزاء

المصريون

مرتضى

حضر العميد حسام حسن مندوبا عن رئيس الجمهورية لتقديم واجب العزاء  في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي  والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وجاء فى مقدمة الحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى نجلي الرئيس الأسبق حسين مبارك  و أحمد الزند و الاعلامى سيف زاهر و خالد رفعت عضو مجلس الزمالك السابق و خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع و دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعصام شلتوت مدير التحرير التنفيذى لليوم السابع و مصطفى بكرى و طاهر أبو زيد و صلاح حسب الله و خالد جلال و عصام مرعى و الفنان ياسر جلال و الاعلامى وائل الابراشى كمال درويش رئيس الزمالك السابق وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى .

بينما حضر فريق الزمالك لكرة القدم بفيادة الفرنسى كارتيرون و سامي الشيشيني المدرب العام و  عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي  واللاعبين محمود "جنش " و محمد عواد و  محمد أبو جبل و عمر السعيد و إسلام جابر و كريم بامبو و التونسى فرجانى ساسى و محمود علاء و الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم و طارق حامد وحازم أمام .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا على ألافيس
» تدخين الحشيش خطر على القلب ويصيب بالسكتة الدماغية
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات
» أحلام تهدد موقع فني:« امسحوا الخبر وإلا ما راح تشوفوا خير»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه
» 9 مراهقين يغتصبون فتاة عمرها 14 سنة
» الجونة يهزم طلائع الجيش بثنائية
» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب