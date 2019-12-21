» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل

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استراليا

اغتصاب

تحرش

اعتداء جنسى

ألقت أجهزة الأمن في استراليا القبض على مدرس ثبتت ضده اتهامات لقيامه بتصوير أطفال في أوضاع مخلة بالفصل الذي يدرس به، حسبما ذكرت "الديلي ميل".

ووجهت سلطات التحقيق للمدعو ”هيرمان موير”، بالغ من العمر 28 عامًا، عدد 55 تهمة تتضمن، اعتداء جنسي على الأطفال وتصويرهم في أوضاع مخلة من خلال فيديوهات استغلالية، كما تحرر ضده قضية اغتصاب طالب بالصف الذي يقوم بالتدريس فيه .

فيما قضت المحكمة بمعاقبة “موير” بالسجن ست سنوات علي غرار ثبوت قضية الاغتصاب ضده.

كما عاقبته بالسجن لمدة عامين بتهمة التعدي على أطفال بالتصوير في غرفة الملابس ، حيث أثبتت التحقيقات أن الأطفال التي تم الاعتداء عليهم تحت سن الـ12 سنة.


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