الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر

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كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر.

وقال «إنفانتينو»، إن التحقيقات التي تمت لم تسفر عن أي أمر يخص إسناد تنظيم المونديال إلى دولة قطر، مشيرًا إلى أن اختيار البلد المستضيفة لهذا الحدث تم قبل فوزه برئاسة الفيفا.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي، تم غلق هذا الملف بعد فترة كبيرة من التحقيقات، موضحًا أن العمل جاري بالتعاون مع المسئولين بدولة قطر على خروج المونديال في أفضل صورة.

يذكر أن العديد من التقارير العالمية، ألمحت إلى وجود رغبة داخل الاتحاد الدولي لكرة القد لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر وإسناده إلى إحدى الدول الأوروبية.


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