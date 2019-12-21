  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول وفلامنجو

نهائي المونديال.. بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامنجو

نتنياهو

تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات

السيسي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

جانب من الفيديو

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

أردوغان

أمريكا تنضم لمصر ضد اتفاقية «أردوغان»

صلاح

نجم ليفربول مصدوم مما حدث لـ«صلاح» في قطر

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

الأنبا مرقس في السعودية

هل قاد الأنبا «مرقس» أول قداس في السعودية؟

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزير الرى السودانى يزف بشرى سارة بشأن سد النهضة

#

«بن زايد» يزف بشرى سارة لمواطني «أبوظبي»

#

"كاف" يزف بشرى سارة لنادي الزمالك

#

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

السيسي

الاجور

بسام راضى

متحدث الرئاسة

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن الأجور.

وقال "راضي" قبل قليل، إن الاجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبيه، بحسب فضائية «إكسترا نيوز».

وتابع متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وخلال الاجتماع تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1 /7 /2019.

كما تناول الاجتماع متابعة التطورات المرتبطة بحوكمة المنظومة الضريبية وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، فضلاً عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وذلك بهدف التيسير على الممولين، وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لصالح الاقتصاد القومي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» أحلام تهدد موقع فني:« امسحوا الخبر وإلا ما راح تشوفوا خير»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه
» 9 مراهقين يغتصبون فتاة عمرها 14 سنة
» الجونة يهزم طلائع الجيش بثنائية
» جريمة مروعة تهز الكويت
» الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتعادل سلبيًا مع إيفرتون
» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص
» «ساسي» يقترب من توديع الزمالك وينتقل للأهلي
» هل قاد الأنبا «مرقس» أول قداس في السعودية؟
» نهائي المونديال.. ليفربول يحشد أسلحته لمواجهة فلامنجو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب