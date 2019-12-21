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إصابة ظهير أياكس الهولندي بإلتهابات في عضلة القلب

الرياضة

اياكس
اياكس
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أمير سعد

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المصريون

عضلة القلب

اياكس

بليند

أعلن مسئولو نادي أياكس الهولندى، اليوم السبت، تعرض دالى بليند، الظهير الأيسر للفريق إلى إلتهاب فى عضلة القلب، الأمر الذى سيجعله يغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أياكس الهولندى فى بيان رسمى، إن اللاعب تعرض لالتهاب فى عضلة القلب، وهو ما استدعى خضوعه لجراحة لتركيب جهاز يحميه من توقف قلبه بشكل مفاجئ.

وطالب أطباء أياكس من بليند التوقف عن اللعب بعد تعرضه لالتهاب فى عضلة القلب بعد خضوعه لفحص طبى مكثف عندما شعر بدوار وإعياء شديد بعد انتهاء مباراة الفريق الهولندى وفالنسيا فى دورى أبطال أوروبا التى انتهت بفوز الفريق الإسبانى بهدف.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ29 عاما، خاض تجربة احترافية مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى الفترة من 2014 حتى 2018.


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