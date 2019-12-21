» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

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شرطي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته صحف غربية، لحظة مقتل طالب قطري على يد شرطي أمريكي بالرصاص.

ويظهر في الفيديو قيام الطالب القطري باستعراض في وسط الطريق وإزالة حواجز في تصرف مفاجئ، بينما يسير خلفه الشرطة بسيارته وعندما نزل إليه وطالبه بالتوقف تعدى عليه، ووقعت اشتباكات بين الطرفين.

وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة، إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عاما وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره بإعادتها.

وذكر ميلستيد أن الهاشمي لم يعدها، ثم بدأ يسير في منتصف الطريق ولم يطع الأوامر بالتوقف.

واستخدم الجندي هيو غرانت مسدسا صاعقا لكنه لم ينجح في إخضاع الهاشمي، الذي هرع بعد ذلك نحو الضابط ولكمه وركله، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ميلستيد قبل أن يعرض تسجيلا من كاميرا لوحة القيادة عن الهجوم "لقد كانت مواجهة شرسة، لقد كان في معركة من أجل حياته".

وحسب "أسوشيتد برس"، يُظهر التسجيل الرجلين يتقاتلان، وفي وقت ما يرمي الهاشمي غرانت على الأرض.

وكشف مدير إدارة السلامة العامة أن الضابط أطلق النار من سلاحه وقتل الشاب القطري.


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