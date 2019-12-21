ابنة شمس البارودي تخطف الأنظار في أول ظهور لها

21 ديسمبر 2019 - 05:25 م

لفتت "ناريمان" ابنة الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، أنظار الجميع بعد تداول أول صور لها برفقة والدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لابنة شمس الباردوي مع والدها حسن يوسف وأخرى مع شقيقها الأصغر، وبدت جميلة في الوقت الذي قرانها البعض بجمال والدتها في شبابها.

وكان الفنان حسن يوسف، حرص على حضور حفل نايل دراما فى ظهور نادر له عقب تداول الصورة التى جمعته بالعائلة وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى.

وتحدث "يوسف" عن الشائعات التي اطلقها البعض بعودة زوجته للتمثيل مرة أخرى، مؤكدًا أنها رفضت الملايين من اجل الظهور في البرامج للحديث عن هذا الأمر.

وأضاف "يوسف" متسائلًا، أن زوجته اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في شبابها فهل من المعقول أن تتخلى عن حجابها في هذا العمر.





