حقيقة إصابة «أنغام» بمرض خطير في الدم

21 ديسمبر 2019 - 05:09 م

نُقلت الفنانة أنغام إلى إحدى المستشفيات الخاصة، بعد أزمة صحية ألمت بها، وهو ما فتح باب لانتشار الأقاويل عن إصابتها بمرض خطير في الدم.

وخرجت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، لتوضيح حقيقة مرضها، مؤكدة أنه لا صحة لإصابتها بمرض في الدم، وأوضحت أن "أنغام تعاني فقط من حصوة على الكلى، وأنها قامت بتركيب دعامة من أجل المقدرة على إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي".

وأشارت "رياض" في تصريحات لصحيفة أخبار اليوم، ، أن الحالة الصحية لأنغام مستقرة، وأنها في منزلها حاليا، وستحيي الحفلات الغنائية الخاصة بها بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة، وأنها ستزيل الحصوة فور انتهائها من حفلاتها الغنائية التي ستحييها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تسافر أنغام، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لإجراء بروفات حفلها، الذي يحمل عنوان "بعض من ذكريات تركي"، ومن المقرر إقامته في 23 ديسمبر الجاري، مع الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة أسما لمنور.