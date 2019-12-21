» الجونة يهزم طلائع الجيش بثنائية

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المصريون

طلائع الجيش

الجونة

فاز فريق الجونة على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

تقدم عمرو بركات للجونة في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية بيساره مرت على يسار الحارس محمد بسام، قبل أن يعزز أكرم توفيق تقدم الجونة بالهدف الثاني في الدقيقة 67 بعدما انفرد أحمد ياسر ريان بالحارس ثم سدد الكرة وتصدى لها بسام لتردت الكرة لأكرم الذي سددها داخل الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة للنقطة 10 محتلًا بها المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 7 في المركز الخامس عشر.


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