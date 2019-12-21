» «ساسي» يقترب من توديع الزمالك وينتقل للأهلي

21 ديسمبر 2019 - 04:32 م

اقترب فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، من الرحيل عن صفوف الأبيض خلال الفترة القادمة، حسبما أفادت تقارير سعودية.

وأكدت صحيفة البلاد السعودية وفقًا لمصادر لها أن فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك يقترب بشدة من أهلي جدة بعد إبلاغ ناديه برغبته في فسخ عقده مع النادي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرجاني ساسي سيكون بديلًا للبوسني ساريتش، لاعب أهلي جدة الذي لم يثبت مستواه مع التفاحي.

يُذكر أن التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك كان قد فسخ تعاقده مع النادي الشهر الماضي بداعي عدم الحصول على مستحقاته لعدة أشهر.