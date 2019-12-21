جريمة مروعة تهز الكويت

21 ديسمبر 2019 - 04:27 م

هزت جريمة مروعة الكويت، ما استدعى وزير الداخلية أنس الصالح للتدخل، وفق بيان صادر عنها.

البداية كانت مع الإعلان وفاة مواطن يدعى أحمد الظفيري داخل مقر احتجاز جنائي، في حين أطلقت وزارة الداخلية الكويتية تحقيقا في الواقعة.

وقال بيان الداخلية أن "أنس الصالح" أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة لـ"التحقيق بالواقعة مع المعنيين" والتأكد مما إذا كان هناك أي تقصير من قبل أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبط الشخص إلى حين وفاته.

وطالب الوزير في إطار توجيهاته بتقديم تقرير عن ملابسات الحادث خلال أسبوع.

كما وجه بإقالة كل من له علاقة بالواقعة إلى حين انتهاء التحقيقات، وفرض "العقوبات المناسبة" على المسؤولين عن أي إخلال محتمل في الإجراءات التي اتخذت بحق المعتقل المتوفى.