هل قاد الأنبا «مرقس» أول قداس في السعودية؟

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محمد فضل- متابعات

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شبرا الخيمة

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الانبا مرقس

رد الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ومسؤول الإعلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على الأنباء التي ترددت عن إقامته أول قداس بمدينة الدمام في السعودية أثناء زيارة الجالية المصرية هناك.

وقال الأنبا مرقس إن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدًا أن الزيارة كانت «رعوية» أجراها باسم الكنيسة المصرية، ولم يكن بها قداس.

وأضاف- حسب الدستور-: "لم تتم الصلاة نهائيا في الدمام، وأن الزيارة الرعوية التي أجرتها الكنيسة تمت في مكان آخر، بهدف زيارة الجالية المصرية في بلدنا الثاني، المملكة العربية السعودية".

وقام الأنبا مرقس الأسبوع الماضي، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، استهلها بتفقده السفارة المصرية في المملكة.

وكان في استقباله السفير هشام فتحي القنصل العام للسفارة المصريه بجدة، وأعضاء السفارة.


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