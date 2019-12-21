الحريري يطالب أنصاره بهذا الأمر

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متابعات - أمينة عبد العال

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بيروت

تيار المستقبل

الحريرى

وجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري رسالة إلى أنصاره من تيار "المستقبل" الذي يرأسه بأن يلتزموا التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم، بعد المواجهات التي جرت أمس بينهم وبين الجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي: "الشباب نزلوا بالأمس للتعبير عن مشاعرهم وهو حق للجميع لكن أذكر أنه في يوم الذي استشهد فيه رفيق الحريري لم نلق حجرًا، أتمني ممن يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم أن يقوموا بذلك بطريقة سليمة لأن الجيش هو جيش كل اللبنانيين وقوي الأمن الداخلي لكل اللبنانيين، نحن أبناء رفيق الحريري تعلمنا بطريقة معينة وسنكمل ينفس الأسلوب واليوم يجري رئيس الوزراء حسان دياب استشارات ونتمنى الخير".

جدير بالذكر أن مواجهات اندلعت أمس بين الجيش اللبناني وأنصار الحريري في منطقة كورنيش المزرعة بعد أن حاول الجيش فتح الطريق بالقوة، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

 

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