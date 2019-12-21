نقل زعيم منظمة "ملائكة الموت" إلى هولندا

21 ديسمبر 2019 - 01:45 م

استلمت أمس السلطات الهولندية رضوان تاجي زعيم منظمة ملائكة الموت الدموية، الذي قبض عليه في دبي بعد سنوات من الملاحقة الدولية وإدراجه ضمن قائمة المطلوبين من قبل الإنتربول، وتم تسليمه وفق إطار قانوني بين الإمارات وهولندا، حسبما نشرت " العربية".

يذكر أنه تم نقل تاجي علي متن طائرة مستأجرة في حراسة مشددة وتم إيداعه في سجن ذا درجة تأمين عالية لأن المتهم يعتبر أخطر مجرم في أوروبا حيث يطلق عليه "ماكينة القتلة"، وتتم محاكمته ومعاونه سعيد المرزوقي بالفعل غيابيا قبل القبض عليه في دبي الاثنين الماضي بتهمة قتل 5 أشخاص، حسبما نشرت" أسوشيتد برس".

جدير بالذكر أن مصدرا أمنيا أشار إلى أن زعيم ملائكة الموت دخل إلي الإمارات في 2016 بجواز سفر هولندي صحيح وهوية مختلفين وكان طوال تلك الفترة دون نشاط يذكر كأنه غير موجود فيما كان يعاونه فريق من المساعدين الذين كانوا يتولون قضاء جميع احتياجاته دون خروجه ووجدت معه حين القبض عليه في الفيلا، وكان يقيم فيها أمرآة آسيوية، مضيفا أنه فور تحديد هويته تم القبض عليه من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي خلال أقل من خمسة أيام علي الرغم من اختفائه التام، وعند القبض عليه قال: "شرطة دبي هي الأفضل في العالم لأنها تمكنت من القبض علي بعد كل هذه السنوات من التخفي".