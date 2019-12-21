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في برشلونة..

مشاركة مصرية في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط

الحياة السياسية

اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط
اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط
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علا خطاب

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برشلونة

بدر عبد العاطي

دول الاتحاد من أجل المتوسط

شارك السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط على مستوى كبار المسئولين يوم 18 ديسمبر الجاري في برشلونة، وذلك بصفته المنسق الوطني المصري للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي ضوء تولي مصر لمهام التنسيق الخاصة بالمجموعة العربية في إطار الاتحاد، فقد عرض السفير عبد العاطي محدّدات الموقف المصري والعربي اتصالًا بعددٍ من القضايا السياسية التي طرحت على جدول الأعمال؛ وفي مقدمتها تطورات كل من القضية الفلسطينية والأزمة السورية. كما استمع المجتمعون لعرض من ممثل أسبانيا حول أفكار الاحتفاء باليوبيل الفضي لمفهوم الشراكة الأورومتوسطية بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق عملية برشلونة في خريف العام المقبل.

كما أحاط السفير بدر عبد العاطي الاجتماع علمًا بنموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد مؤخراً على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ وحضور السيد الرئيس للجلسة الختامية للنموذج، مؤكدًا دلالة ذلك على صعيد تنامي الاهتمام المصري بإطار التعاون الأورومتوسطي. كما أشار إلى صدور عدة توصيات مرتبطة بهذا الإطار من التعاون الإقليمي ضمن التوصيات الختامية للمنتدى؛ ومن بين ذلك تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط بغية استحداث ملتقى سنوي لشباب المتوسط، وكذا إقامة مركز أورومتوسطي للتعليم العالي والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، تم الترحيب بعرض مصر المبدئي لاستضافة فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لدول الاتحاد حول البيئة وتغير المناخ خلال الربع الأخير من عام 2020.


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