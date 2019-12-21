» وزير النقل: "عاوزين نتسابق على خدمة الراكب"

21 ديسمبر 2019 - 01:10 م

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولته التفقدية اليوم السبت؛ حيث تفقد محطة المنيا للسكك الحديدية، وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وتابع وزير النقل، مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتفقد الأرصفة، وشبابيك التذاكر، ووجه خلال الجولة بمراجعة تاريخ صلاحية كل طفايات الحريق بالمحطة، وتغيير عدد من اللوحات الإرشادية لتكون بشكل فني وجمالي أفضل مع الاهتمام بأعمال البنية التحتية بها، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يتسابق على خدمة الراكب، وتقديم كل التسهيلات له.

وفي لقائه مع عدد من الركاب أكد الوزير، أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية؛ لتصبح الهيئة في مصاف الهيئات المتميزة والناجحة التي تقدم خدمة مميزة تليق بعراقتها كواحدة من أقدم هيئات السكك الحديدية في العالم.