» "قبل النزول من المنزل انظر للتاريخ".. تحذيرات خطيرة من الأرصاد

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الطقس

الشتاء

صدى البلد

الأرصاد

إيمان شاكر

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الشتاء اليوم الموافق 21 ديسمبر، قائلة: "قبل ما تخرج متنساش تبص في التاريخ، النهاردة بداية فصل الشتاء، لازم نلبس الشتوي وناخد بالنا".

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت: "هناك شبورة مائية كثيفة وصلت لبعض الضباب على بعض الطرق وتم إغلاق العديد من الطرق بسببها أمس، وذلك بسبب حالة الاستقرار في الأحوال الجوية التي نشهدها منذ الأسبوع الماضي وحتى الإثنين المقبل .

 وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعض بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية على الطرق خاصة القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، مناشدة المواطنين القيادة بهدوء لتجنب الحوادث . 

وأشارت إلى أن هذا الطقس مستمر حتى الإثنين المقبل، حيث نشهد تساقط أمطار على السواحل الشمالية تمتد الثلاثاء على القاهرة، على أن نشهد تغيرات في الأحوال الجوية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وسيتم الإعلان عنها أولا بأول.  

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