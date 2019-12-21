قصة مسنة مبكية.. أنقذتها التضامن

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غادة والى

التضامن

محمد يوسف

مسنة

أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها لفريق التدخل السريع بالوزارة لإنقاذ سيدة مريضة تفترش الرصيف أمام معهد ناصر بعد تخلي أسرتها عنها نتيجة مرضها.

وكشف محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، عن رواية السيدة، قائلاً: "الفريق قام بالتواجد في مكان البلاغ، حيث تبين وجود سيدة في العقد الخامس من العمر من كفر الشيخ تستغيث من وجودها بالشارع، حيث تفترش الرصيف بلا مأوى أمام مستشفى معهد ناصر".

وأضاف يوسف خلال تصريحات صحفية نقلتها بعض الصحف، أن السيدة تتردد على المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري وهجرها زوجها وتخلى عنها أبناؤها وتركوها تواجه مرضها وحدها، بحسب روايتها.

وتابع: "على الفور تم التنسيق مع مستشفى معهد ناصر الذي تفاعل سريعًا مشكورًا مع الحالة لاستصدار قرار للسيدة المسنة لعلاجها على نفقة الدولة كما قام الفريق بالتنسيق مع إدارة شئون المرأة بالوزارة لاستقبال السيدة المسنة بإحدى مراكز الاستضافة لتوفير إقامة ومعيشة كريمة لها حتى تتمكن من العلاج.

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