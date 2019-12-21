» شاحنة مجنونة تقتحم مطارًا.. و خسائر بربع مليون دولار

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متابعات - أمينة عبد العال

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فستان

حلا شيحة

نايل دراما

اقتحمت سيارة صغيرة من نوع "بيك أب"  مطارًا حتى وصلت إلى صالة استلام الحقائب في مطار ساراسوتا برادنتون بولاية فلوريدا.

وكان رجل أمريكي يقود السيارة بسرعة جنونية، ورصدت كاميرات المطار السيارة وهي تفجر جدار الصالة وصولاً إلى مكتب الاستقبال حيث كان هناك موظفان نجيا من الحادث بأعجوبة بعد أن انبطحا وتفاديا السيارة، وتناثر الحطام في كل مكان.

جدير بالذكر أن الحادث تسبب في خسائر بلغت قيمتها ربع مليون دولار، أكدت السلطات الأمريكية أنها لا تعلم حتى الآن ما إذا كان الرجل تحت تأثير مخدر أم لا حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية محلية.


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