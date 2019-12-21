الأنبا مرقس يكشف حقيقة إقامة "قداس" بالسعودية

21 ديسمبر 2019 - 12:41 م

أوفد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس؛ لتفقد الأقباط العاملين في المملكة العربية السعودية.

ونفى الأنبا مرقس، في بيان له، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن إقامة قداسات فى مدينة الدمام بالمملكة، مؤكدًا أنه لم تتم صلاة نهائيا في الدمام، لكن الزيارة تتم في مكان آخر؛ بهدف تفقد الجالية المصرية في بلدهم الثاني السعودية، مطالبًا بتوخي الحذر في تناول الأخبار والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي.