"عايزة عروسة بتخلف عشان تغيظ ماما".. رواية غريبة لخاطبة

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كشفت عبير حسن، أشهر خاطبة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن أغرب الحالات التى واجهتها فى زواج الصالونات، قائلة: "واحدة خطبت لأبوها وشرطها إن العروسة تكون بتخلف".

 وأضافت حسن خلال لقائها ببرنامج "حديث المساء" قائلة: "البنت قالت لى أنا عايزاها تخلف علشان تغيظ ماما اللى اتطلقت من بابا، ويكون سنها أقل من 40 سنة".

وتابعت: "يأتى إلى طلبات الزواج، والحمد لله ماشيين بمعدل كويس، مؤكدة أنها تمتهن مهنة «الخاطبة» منذ سنوات قبل إنشاء حسابها على موقع فيس بوك".

 وأوضحت أن 90% من الطلبات التى ترد لها من فتيات وشباب لم يسبق لهم الزواج، نسبة كبيرة منهم من العاملين فى الخارج، والأسر المصرية التى تعيش فى دول أوروبية وخليجية وترغب فى زواج ابنها من مصرية، والفتيات اللائى يقضين معظم أوقاتهن فى العمل، ولا تتوفر لهن فرص التعارف على شباب.

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