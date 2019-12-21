» هجوم مجهول على منشآت حكومية وسط سوريا

21 ديسمبر 2019 - 11:52 ص

نفذت طائرات دون طيار "درون" هجمات على 3 منشآت حكومية وسط سوريا استهدفت مصفاة حمص النفطية وهي واحدة من اثنتين فقط في البلاد فضلاً عن منشأتين للغاز الطبيعي في أجزاء مختلفة من محافظة حمص، حسبما أعلن التليفزيون السوري، لافتًا إلى أنه يعتقد أن الهجمات نفذتها طائرات غير مأهولة في نفس الوقت.

وأشارت وزارة النفط إلى أن حريقًا نشب في مصفاة حمص النفطية وتمت السيطرة عليه بسرعة، وأن منشأة غاز الريان ومنشأة ثالثة في حمص أيضًا تعرضت للقصف، لافتة إلى أن الهجمات دمرت بعض "وحدات الإنتاج" في المنشآت وأنها تعمل علي إخماد الحرائق والإصلاحات جارية بالفعل.

جدير بالذكر أن سوريا عانت من نقض الوقود منذ أوائل هذا العام بسبب عقوبات منعت عنها الواردات لأن معظم حقول النفط تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شرقي البلاد.