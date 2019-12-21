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مرعب.. لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين

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لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين
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عبد القادر وحيد

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اصطدام

سفينتين.

سواحل المكسيك

أظهر مقطع فيديو لحظة مرعبة لاصطدام سفينتين سياحيتين عملاقتين من طراز «كروز» في سواحل المكسيك.

وبحسب ما تم تداوله عقب اصطدام السفينتين فقد أسفر الاصطدام عن إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة أثناء عملية الإجلاء في غرفة الطعام.

من جانبه علق  خط الرحلات البحرية الدولية في فلوريدا، عبر حسابه على تويتر أنه بصدد تقييم الأضرار التي لحقت بالسفينتين العملاقتين.




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