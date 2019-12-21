ظهور مفاجئ لـ حسن يوسف يثير صدمة بالسوشيال ميديا

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علا خطاب

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حسن يوسف

شمس البارودى

مهرجان نايل دراما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان حسن يوسف، في أحدث ظهور له، في مهرجان نايل دراما، ما سبب صدمة لجمهوره ومتابعيه، بسبب ظهور علامات الشيخوخة عليه.

وظهر الفنان حسن يوسف، من فعاليات المهرجان، وقد بدت عليه علامات كبر السن وظهر ممسكًا بـ عكاز.

وكان قد تداول صورة للفنانة شمس البارودي، منذ فترة، على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها وهي برفقة عائلتها، ما دفع البعض للاعتقاد بعودته للوسط الفني مرة أخري .

من جانبه، قال حسن يوسف خلال لقاء تليفزيوني، إن شمس البارودى رفضت ملايين مقابل ظهورها فى البرامج من أجل الحديث عن شائعة عودتها الفن.

وأضاف: رفضت الظهور والعودة للفن وهى فى ريعان شبابها فكيف توافق على هذا الأمر فى هذه السن.

في السياق، كشف فيما بعد أن تاريخ التقاط هذه الصور، تعود إلى العام الماضى، وتحديدا في رمضان 2018، حيث كانت الأسرة مجتمعة للإفطار.



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