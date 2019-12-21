وزير النقل يشهد تشغيل جرار قطار جديد بخط الصعيد

21 ديسمبر 2019 - 11:21 ص

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية؛ لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر؛ حيث تفقد الوزير محطة مصر للسكك الحديدية؛ لمتابعة انتظام العمل بالمحطة، والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كل التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

وبدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة، ثم الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي، وشبابيك التذاكر؛ حيث اطمأن على انتظام جداول التشغيل، مشيرًا إلى ضرورة اتباع كل أساليب السلامة والأمان في كافة مراحل التشغيل وعدم خروج أي قطار من الورش إلى بعد التأكد من جاهزيته الفنية، والتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب، والتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات؛ لضمان حصول الراكب على التذاكر وضرورة زيادة عدد الكراسي المتحركة الخاصة بكبار السن؛ لتشكل مع عربات الجولف كار التي يتم تشغيلها بالمحطة خدمة جيدة لكبار السن.

والتقى وزير النقل، خلال جولته بعدد من الركاب؛ حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم؛ حيث أشادوا بالتقدم الكبير في انتظام المواعيد، ومستوى نظافة المحطات والقطارات وبالأثر الإيجابي لدخول عربات تم تطويرها مؤخرا الخدمة على بعض الخطوط، مشيدين بتدعيم وزارة النقل لهيئة السكك الحديدية بجرارات وعربات جديدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقبل أن يستقل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا توجه إلى جرار القطار، وهو أحد الجرارات الجديدة التي وصلت مؤخرا لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 قطارات جديدة من جنرال إليكتريك الأمريكية؛ حيث أكد الوزير على أهمية هذه الصفقة في تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أنها مزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال.









