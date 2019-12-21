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صادم.."الفيلر والبوتكس" يشوهان وجه مايا دياب

الصفحة الأخيرة

مايا دياب
مايا دياب
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علا خطاب

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"مايا دياب" تنشر صورة جريئة

مايا دياب

البوتكس

تشوه

الفيلر

صدمت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، متابعيها وجمهورها، بإطلالتها خلال احتفالية حضرتها لصالح مجلة elle ظهرت فيها بملامح "غريب" بعدما أفسدت عمليات التجميل وجهها.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة مايا دياب، تظهر تعوج شفتيها وانتفاخ وجهها بسبب البوتكس والفلير وهو ما اتضح بشكل كبير مقارنة بصورة أخرى لها بتعديلات فوتوشوب.

وهو الأمر الذي أثار غضب جمهورها بشكل كبير بسبب تغير ملامحها للأسوأ بعدما كانت واحدة من أجمل الفنانات اللبنانيات.

وتشارك مايا دياب في مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.




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