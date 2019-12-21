200 مليار جنيه لإنقاذ 5 آلاف مصنع

21 ديسمبر 2019 - 11:07 ص

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالمبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى بقيمة 200 مليار جنيه لدعم حركة الاقتصاد المصرى فى مجالات الصناعة والسوق العقارى والسياحة.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن مبادرة دعم وتنشيط الصناعة تستهدف فى المقام الأول إعادة فتح المصانع المغلقة، خاصة فى ظل غلق 5 آلاف مصنع طبقًا للبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أن هذه المصانع المغلقة بها عمالة وكانت تنتج وتصدر خارجيًا، وبالتالى فإن إعادة فتح هذه المصانع مرة أخرى سينشط السوق ويزود معدلات التصدير ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الاستيراد ويشغل العمالة.

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إعادة فتح المصانع المغلقة سيكون أمرًا مفيدًا جدًا للاقتصاد المصرى، لأنه سيقلل من التضخم وسيجعل الميزان التجارى لصالحنا، بالإضافة إلى أنه سيقلل من معدلات البطالة.

كما أوضح أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم صناعة السياحة سيساهم بشكل كبير فى تطوير المنشات السياحية وجذب السياحة بهدف تشغيل العمالة وتحريك الأموال فى البنوك، قائلاً: "لما المستثمر المصرى يشتغل فى بلده هنلاقى المستثمر الأجنبى يحذو بحذوه".

واختتم: مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم السوق العقارى تستهدف تنشيطه حتى لا تحدث له هزة، مشيرًا إلى أنه حينما ينشط السوق العقارى سيقوم بتشغيل مصانع تنتج 93 سلعة، كما أنه سيؤدى لإنشاء وحدات سكنية أكتر ويحدد نوعية العقارات التى يتم بناؤها.