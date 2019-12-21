اجتماع مرتقب لوزيرة بقيادات "جنوب سيناء".. لهذا السبب

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توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، إضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، التي بدأت في الأول أكتوبر الماضي.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما من المقرر أيضًا أن تعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، بداية أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة إستراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، إضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها.

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