محافظ بورسعيد: السيسى عملنا تاريخ

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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عادل الغضبان

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أبدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سعادته بالعمل في الفترة التي تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها الحكم، قائلاً: "أنا فخور أني من أحفاد جيل 1956، وأصبح لنا تاريخ في عهد الرئيس السيسي، السيسي عملنا تاريخ".

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره ببرنامج "استوديو الشارع" المذاع عبر قناة الأولى المصرية: "لما بقعد مع أحفادي، بقولهم أنا شاركت في حفر قناة السويس الجديدة، ومحاربة الإرهاب".

وتابع: "إحنا عارفين كل مكان في المحافظة، ومهتمين بكل المناطق، معقبًا: "مصر بتعيش نهضة في مختلف الأماكن في عهد الرئيس السيسي".


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