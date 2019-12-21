تعرف على عدد زيجات الفنانة نجلاء فتحي

يحل اليوم السبت، الموافق 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحى، حيث تحتفل بعامها الـ68، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1951.

وتعتبر الفنانة نجلاء فتحي، من جميلات السينما المصرية، كما أنها واحدة من أشهر فنانات السبعينات، والثمانينيات، إلا أنها ابتعدت عن الأضواء منذ قترة طويلة.

وما يعمله الكثيرون، أن اسم نجلاء فتحي الحقيقي، هو فاطمة الزهراء، إذ ولدت بمدينة الفيوم يوم المولد النبوي الشريف، ما جعل والديها يطلقان عليها هذا الاسم تيمنا باسم فاطمة ابنة رسول الله محمد "صلى الله عليه وسلم".

وعن حياتها الشخصية، تزوجت الفنانة نجلاء فتحي، 3 مرات طيلة حياتها، كان آخرها وأشهرها من الكاتب والإعلامي الراحل حمدي قنديل، الذي ربط بينهما قصة حب كبيرة، من أقوى قصص الحب في الوسط الفني.

وكان الزوج الأول لنجلاء فتحي من المهندس أحمد عبد القدوس، نجل الأديب إحسان عبد القدوس، ولم تستمر هذه الزيجة طويلاً، لأنها كانت سرية، إذ اتفقت عليها معه وهي في الـ18 من عمرها خوفًا من رفض الأهل، وسرعان ما انهارت العلاقة.

وبعد ذلك تزوجت من سيف أبو النجا، واستمرت الحياة بينهما وأثمرت عن إنجاب ابنتهما الوحيدة "ياسمين"، ولكن لم تستمر الحياة بينهما حتى تم الانفصال لتتزوج بعد ذلك من الإعلامي حمدي قنديل عام 1995.

واستمرت زواج الفنانة نجلاء فتحي من الإعلامي الكبير حمدي قنديل أكثر من ربع قرن، حيث بقيت معه إلى أن فارق الحياة في أكتوبر من العام الماضي .