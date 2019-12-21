معارك ضارية.. مقتل 18 سجينًا في هذه الدولة

21 ديسمبر 2019 - 09:55 ص

أسفرت معارك ضارية بين عصابات متناحرة عن مقتل 18 سجينا في هندوراس، أمس الجمعة، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين.

كانت المعارك قد نشبت بين العصابات في السجن الواقع بمدينة تيلا الساحلية الشمالية، ما دفع حكومة هندوراس لإعلان حالة الطوارئ في السجون.

وكشفت عدة مصادر عن أن قوات الأمن لم تتمكن من السيطرة على السجن الواقع في مدينة تيلا.

وكان أنطونيو كويلو المتحدث باسم الجهاز الأمني، صرح بأن عدد قتلى الاشتباكات الدامية في السجن بلغ حتى الآن 18 قتيلا و16 مصابا.