حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير وإلغاء الامتحانات

21 ديسمبر 2019 - 09:40 ص

انتشرت الفترة الأخيرة شائعات العديد من الشائعات في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر،كان أبرزها انتشار أنفلونزا الخنازير في المدارس، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي هذه الشائعة بعد تواصله مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت نفيها لهذه الشائعة، ولافتة إلى أن حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا موسمية شائعة ولا تتعدى حالات برد عادية.

كما نفى المجلس زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وبيع شركة مصر للغزل والنسيج ، وكذلك تهجير أهالي قري جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء علي أراضيهم.

كما نفى مركز مجلس الوزراء في بيانه ارتفاع نسبة خروج المعلمين علي المعاش المبكر، أو استيراد منتجات غذائية تحوي أقراص دوائية مسرطنة، أو تخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية، أو حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب عدم المصروفات، أو حرمان الطلاب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت.