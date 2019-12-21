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"5 حاجات هتخليه خاتم في إيدك".. نصائح جريئة من الشربيني للسيدات

"5 حاجات هتخليه خاتم في إيدك".. نصائح جريئة من الشربيني للسيدات

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أكدت الإعلامية رضوى الشربيني، أن المرأة تستطيع أن تحافظ على زوجها إذا حافظت على 5 أمور في علاقتهما، معقبة: "5 حاجات أعمليهم هيكون خاتم في إيدك".

وأضافت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة": "بلاش تكتمي نفسه أو تسيبيه أوي ويلعب، لو جوزك سابك 5 ساعات من غير ما يكلمك مش معناه أنك مش وحشاه أو بيعمل حاجة غلط".

وتابعت: "ولو هو جيه قال ليكي أن في واحده بتحبه تقبلي واعملي فيها عقلة واعرفي تفاصيل، خلي عندك عقل".

وواصلت حديثها قائلة: "الراجل في دماغه صندوق فاضي بيكون سرحان بلاش تقولي له سرحان في إيه، وبلاش تهجمي على أهله وصحابه وتقبلي إنه ليه أصدقاء وأهل"

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