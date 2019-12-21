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وزير العدل السوداني يعلن فشل مفاوضات إعلان المبادئ

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في تصريحات صحفية عن فشل المفاوضات حول إعلان المبادئ المشترك، قائلاً: "ناقشنا قضية الدين والدولة وكل طرف قدم رؤيته لكن للأسف لم نصل لاتفاق حولها ولدينا رأي مختلف بشأن هذه القضية".

وأكدت مصادر أن الخلاف بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية دار حول فقرتين بشأن العلمانية وحق تقرير المصير، كما أعلنت مجموعة الوساطة بين الفرقاء السودانيين من جانب والحركة الشعبية "شمال" والجبهة الثورية من جانب آخر تأجيل المفاوضات لمدة شهر لإجراء مزيد من المشاورات.

ومن بين الإجراءات التي  أقرها فريق الوساطة لبناء الثقة بين الطرفين، إطلاق سراح أسري الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية وإلغاء الحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير علي بعض قادة الفصائل المسلحة وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب، وتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلي اتفاق حول السلام في مناطق الحروب.

جدير بالذكر أن الأطراف السودانية وقعت في 14 أكتوبر الماضي علي وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات تمهيدا للوصول إلي سلام ينهي هذا الصراع.

 

 


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