  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الامير محمد بن نايف

سيلفي وصور تذكارية.. ظهور مفاجيء لـ "محمد بن نايف"

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وفلامنجو

دونالد ترامب

قبل عزله.. قانون غير متوقع من "ترامب"

انفجار قنبلة

شاب يفجر قنبلة فى حبيبته لرفض عائلتها الزواج

محمود سعد

فيديو.. يروي قصة حياة السيد المسيح بالشرقية

انفلونزا الخنازير

حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير وإلغاء الامتحانات

مقتل 18 سجينا في هنداروس

معارك ضارية.. مقتل 18 سجينًا في هذه الدولة

الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف

"برنامجي وأنا حرة فيه".. تحرج أزهريًا على الهواء

السودان

وزير العدل السوداني يعلن فشل مفاوضات إعلان المبادئ

رضوي الشربيني

"5 حاجات هتخليه خاتم في إيدك".. نصائح جريئة من الشربيني للسيدات

فنانة شهيرة: كل صحابي رجالة وعشان كدا مبسوطة

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"

#

فنانة شهيرة تعترف: "لما برتاح لحد بشتمه وبابا بيعمل كدا"

#

فنانة شهيرة عن "وردة": "اللي عنده معزة يربطها"

#

فنانة شهيرة في تصريح جريء: لهذا السبب أقص ملابسي الداخلية

منة فضالي

أكدت الفنانة منة فضالي أن أغلب أصدقائها المقربين من الرجال وليس النساء حسبما صرحت .

وقالت "منة" في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" : ببكي من الوحدة عشان معنديش أصدقاء حقيقيين .. كلهم مصاحبين منة الفنانة .

وأضافت: حتى ماليش شلة في الوسط الفني .. كل الناس ليها شلة إلا أنا وعشان كدا عايشة وحيدة.

وتابعت: الناس بتنتقدني عشان أغلب صحابي رجالة .. بس أيوة أنا بكون مبسوطة لما يكون ليا أخ وصديق راجل ينصحني بأمانة .. لكن البنت لو حكيت لها معرفش رد فعلها بالظبط .. مبسوطة ولا غيرانة مني ولا الهدف من كلامها ايه.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» منة فضالي: "اتجوزت من ورا أمي في السر"
» فنانة شهيرة: كل صحابي رجالة وعشان كدا مبسوطة
» تعرف على عدد أبناء بثينة رشوان وأعمارهم
» فنانة شهيرة تتراجع عن خلع الحجاب وتظهر به أمام الجميع
» الكشف عن المرض الذي أصاب أنغام
» نقل زوج ملكة بريطانيا للمستشفى بشكل عاجل
» الطفل جون ضحية التنمر يروي تفاصيل لقائه مع "السيسي"
» مصر تمتلك روبوت مثل «صوفيا» بهذا التوقيت
» 6 شروط لازم تتوجد في الرجل عشان يكون زوج مناسب
» تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"
» "أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب