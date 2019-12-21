» فنانة شهيرة: كل صحابي رجالة وعشان كدا مبسوطة

21 ديسمبر 2019 - 08:44 ص

أكدت الفنانة منة فضالي أن أغلب أصدقائها المقربين من الرجال وليس النساء حسبما صرحت .



وقالت "منة" في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" : ببكي من الوحدة عشان معنديش أصدقاء حقيقيين .. كلهم مصاحبين منة الفنانة .



وأضافت: حتى ماليش شلة في الوسط الفني .. كل الناس ليها شلة إلا أنا وعشان كدا عايشة وحيدة.



وتابعت: الناس بتنتقدني عشان أغلب صحابي رجالة .. بس أيوة أنا بكون مبسوطة لما يكون ليا أخ وصديق راجل ينصحني بأمانة .. لكن البنت لو حكيت لها معرفش رد فعلها بالظبط .. مبسوطة ولا غيرانة مني ولا الهدف من كلامها ايه.



