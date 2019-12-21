رسالة نارية من رضا عبد العال لمرتضى بعد تعادل الزمالك

21 ديسمبر 2019 - 05:47 ص

وجه رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق رسالة نارية إلى مرتتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - عقب تعادل الأبيض مع سموحة.





وقال عبد العال في فيديو له: يا سيادة المستشار أنت غيرت مدربين كتير وآن الأوان إنك تغير عتبة اللاعيبة.



وأضاف: غيرهم أو نزل عقودهم عشان يحسوا على دمهم .. أوناجم دا واسطته مين عشان يلعب في الزمالك .. أوباما كان مستواه سيء جدًا .. مكانش فيه حد بيلعب غير ساسي ومصطفى محمد وعبد الشافي وحازم إمام وبن شرقي والباقي نايم.



وتابع: يا سيادة المستشار لآخر مرة بقولك غير اللاعيبة أو غير الجمهور.





