البرلمان البريطاني يوافق على بريكست في هذا التوقيت

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«العموم البريطاني» يوافق على إجراء انتخابات مبكرة

حصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على موافقة في البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في أول خطوة نحو تنفيذ تعهد قطعه خلال حملته الانتخابية بتنفيذ الانسحاب من التكتل بحلول الموعد المحدد في 31 يناير المقبل.
وصوت 358 من النواب البريطانيين بالموافقة مقابل رفض 234 لإقرار التعديل الثاني لتشريع متعلق باتفاق الخروج مما يسلط الضوء على الأغلبية الكبيرة التي يحظى بها جونسون في البرلمان والتي ستضمن تصديقا سلسا على اتفاق الانفصال الذي يعتبر أكبر تغير في السياسة في البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
وقال جونسون للبرلمان قبل التصويت «هذا هو الوقت الذي يجب أن نمضي فيه قدما ونتخطى المسميات القديمة عن المغادرة والبقاء... هذا هو الوقت الذي نعمل فيه معا كأمة واحدة متجددة».
وتابع قائلا «الآن هي اللحظة التي نعمل فيها معا لكتابة فصل جديد ومشوق في قصة أمتنا ولإبرام شراكة جديدة مع أصدقائنا الأوروبيين وللوقوف بشموخ في العالم ونبدأ التعافي الذي يصبو إليه كل شعب هذه البلاد».
وستجرى المراحل النهائية من عملية التصديق على اتفاق الخروج بعد عطلة عيد الميلاد. ولدى مجلس العموم حتى التاسع من يناير للتصديق على التشريع المرتبط بالاتفاق ليكون أمام الاتفاق بعد ذلك ثلاثة أسابيع فقط للتصديق عليه من مجلس اللوردات والحصول على الموافقة الملكية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الرسمية لتبني الاتفاق من جانبها.

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